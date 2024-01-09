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Сегодня, 08:17

Медведев провел первую тренировку в Австралии перед Australian Open

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский тенннисист Даниил Медведев провел первую тренировку на Арене Рода Лэйвера в Мельбурне перед стартом в Australian Open-2024.

На Открытом чемпионате Австралии-2023 россиянин дошел до третьего круга, в котором уступил американцу Себастьяну Корде — 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7).

В сезоне 2023 года Медведев выиграл 5 турниров ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Всего он одержал 66 побед. На итоговом чемпионате ATP 27-летний россиянин дошел до полуфинала, уступив итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 7:6, 1:6). На данный момент Медведев располагается на 3-й строчке мирового рейтинга.

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января. Жеребьевка основной сетки турнира состоится 11 января.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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