Медведев пропустит турнир в Пекине

Тренер сборной России на Кубке Дэвиса Игорь Куницын подтвердил, что Даниил Медведев не сыграет на турнире в Пекине, который начнется 30 сентября.

— Мы уже знаем график Медведева: он не поедет в Пекин, сейчас будет две недели готовиться к Шанхаю, — сообщил «Известиям» Куницын. — В зависимости от его выступления там станет ясно, как он будет действовать дальше. У нас, помимо соревнований в Азии, остаются Кубок Кремля, Вена, Париж и итоговый турнир первой восьмерки в Лондоне. И после Шанхая станет понятно, есть ли у Дани необходимость пропускать какой-то из этих турниров, чтобы иметь еще одну неделю перерыва. Будем надеяться, что он хорошо подготовится и необходимости в этом не будет. Но я не исключаю возможности пропуска какого-то еще соревнования нынешней осенью.