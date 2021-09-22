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Медведев пропустит Кубок Кремля, если дойдет до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе

13:11
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Даниил Медведев может пропустить Кубок Кремля в случае, если дойдет до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Если Даня дойдет в Индиан-Уэллсе до полуфинала, то на Кубке Кремля он не сыграет. Просто после этого он попадет в адаптацию, и его выступление в Москве станет нецелесообразным. Просто может повториться ситуация с Олимпиадой в Токио, где он выступил ниже своих возможностей, позже присоединившись к команде и пропустив акклиматизацию. Но в Москву на время проведения Кубка Кремля Даня точно приедет. Будет играть или нет — будем смотреть по самочувствию», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

«Кубок Кремля» пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 4 по 17 октября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12475371

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Иван Торопцев все материалы автора

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