Медведев пропустит Кубок Кремля, если дойдет до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Даниил Медведев может пропустить Кубок Кремля в случае, если дойдет до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Если Даня дойдет в Индиан-Уэллсе до полуфинала, то на Кубке Кремля он не сыграет. Просто после этого он попадет в адаптацию, и его выступление в Москве станет нецелесообразным. Просто может повториться ситуация с Олимпиадой в Токио, где он выступил ниже своих возможностей, позже присоединившись к команде и пропустив акклиматизацию. Но в Москву на время проведения Кубка Кремля Даня точно приедет. Будет играть или нет — будем смотреть по самочувствию», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

«Кубок Кремля» пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 4 по 17 октября.