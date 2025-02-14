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14 февраля 2025, 23:46

Медведев — о выходе в полуфинал турнира в Марселе: «Я хорошо отыграл против двух сильных соперников»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги матча против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира в Марселе.

Россиянин одержал победу в двух сетах — 6:3, 6:2.

«Я не очень хорошо начал матч, у него было много брейк-пойнтов. Пару раз я хорошо подал, а он допустил несколько ошибок. Это часть тенниса. Затем мне удалось взять матч под контроль, и я чувствую был немного лучше. Но мы не знаем, что будет, если матч будет складываться не в мою пользу.

«Я провел два хороших матча, не проигрывал на своей подаче. Я довольно хорошо отыграл против двух сильных соперников. Всегда лучше выигрывать с легкостью, потому что это придает больше уверенности в своих ударах, в своей игре. Два очень хороших матча, и я с нетерпением жду следующего», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Медведев без нервов вышел в полуфинал турнира в Марселе. Во втором матче подряд не отдал ни сета — кризис позади?

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Теннис
Даниил Медведев
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