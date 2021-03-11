Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над белорусом Егором Герасимовым прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Марселе (Франция).

«Считаю, у меня довольно сложная сетка в начале. Сначала Герасимов, далее — Синнер, оба очень приличные и серьезные соперники. Мне понравилось, как я сегодня играл, хотя в концовке и совершил несколько двойных ошибок, можно было закончить встречу и раньше. В Роттердаме я проиграл, самое время начинать новую победную серию», — считает Медведев.

В 1/4 финала Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера, который в двух сетах обыграл француза Юго Гастона — 6:4, 6:1.