Медведев прокомментировал свои эмоциональные срывы во время матчей

Шестая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свои эмоциональные срывы на корте во время матчей.

«Похоже, что у меня биполярное расстройство, да? Когда выхожу на корт, я очень сосредоточен и адреналин зашкаливает. Когда адреналина больше нет, я спокоен. Не понимаю, почему я должен из-за этого расстраиваться. Но на корте это уже другая история. Так было со мной с самого ранеего детства, и сейчас я замечаю это у своей дочери. Я работал со специалистами, психологами. Может быть, это идет из детства, может быть, нет. Но да, пока мы еще не закончили воспитывать нашу дочь, иногда она ведет себя, как я. Возможно, это генетическое», — цитирует Медведева L'Equipe.

В первом круге турнира серии ATP 500 в Дохе Медведев обыграл 21 ракетку мира россиянина Карена Хачанова (4:6, 7:5, 6:3).

Во втором круге он сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.