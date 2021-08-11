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Медведев прокомментировал решение Надаля сняться с турнира в Торонто

09:13
Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Фото Twitter
Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Фото Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал снятие с турнира в Торонто испанца Рафаэля Надаля из-за травмы ноги.

«Мне и так досталась непростая сетка, даже без Надаля. Хотя его отсутствие, конечно, делает сетку более открытой», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

Надаль снялся из-за травмы левой ноги, его заменит Фелисьяно Лопес. Ранее на турнире в Вашингтоне испанец уступил Ллойду Харрису из ЮАР в 1/8 финала.

Медведев во втором круге турнира в Торонто обыграл Александра Бублика из Казахстана. В третьем круге россиянин встретится с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) — Янник Синнер (Италия).

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Сергей Разин все материалы автора

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