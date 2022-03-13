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Сегодня, 10:32

Медведев прокомментировал победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Виктория Кравченко

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал дебютную победу в статусе первой ракетки мира.

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл чеха Томаша Махача (6:3, 6:2).

«Я действовал стабильно. Первый сет был ровным, соперник допустил несколько невынужденных ошибок, а в важные момент принял несколько неверных решений. Хотя счет 6:3, 6:2 и кажется убедительным, но если посмотреть саму игру, то все было не так просто. Я рад, что у меня получилось», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В третьем круге соперником россиянина станет французский теннисист Гаэль Монфис.

Даниил Медведев
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