Медведев — о победе над Рублевым: «Хочется выиграть все матчи на Итоговом турнире ATP»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Андреем Рублевым в стартовом матче Итогового турнира ATP (6:4, 6:2).

«На этом корте не должно было быть много брейк-пойнтов, но сегодня случилось так. Если я подавал хорошо, то выигрывал очко. Рад, что на брейк-пойнтах удалось хорошо подавать. Вторая победа будет важна, если она будет. Это единственный турнир, где ты можешь проиграть, но победить на турнире. Но, конечно, хочется выиграть все матчи. Я не думаю много о раскладах, фокусируюсь на себе», — сказал Медведев в интервью после матча.

Медведев за игру сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. У Рублева — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 0 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

По ходу матча Рублев послал зрителя, который по-русски призвал теннисиста собраться.

Вместе с россиянами в группе B выступают Александр Зверев и Карлос Алькарас. 13 ноября немец обыграл испанца со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.