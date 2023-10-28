Медведев прокомментировал победу над Циципасом в полуфинале турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Вене.

Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

«Я хорошо подавал на протяжении всего матча. В целом я доволен тем, как подавал, и оказал на него давление. У меня было много возможностей, но он тоже хорошо реализовал свои. В общем, это давление с моей стороны принесло свои плоды в конце матча», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

Также он поделился ожиданиями от финального матча, в котором сыграет либо против соотечественника Андрея Рублева, либо против итальянца Янника Синнера.

«Я играл с ними обоими в финалах. С Янником — уже трижды, с Андреем — один раз. Они потрясающе проводят этот год. Янник подходит к концу сезона в хороших кондициях, поэтому будет интересно посмотреть, как пройдет матч», — добавил спортсмен.

Медведев установил новый личный рекорд по победам за сезон. Победа над Циципасом в Вене стала для него 64-й в 2023 году. Предыдущее достижение было 63 победы.