Медведев проиграл Симону и не смог выйти в финал турнира в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира в Лондоне. В полуфинале четвертая ракетка турнира уступил Жилю Симону из Франции.

В финале Симон встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Фелисиано Лопесом.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Жиль Симон (Франция) - Даниил Медведев (Россия, 4) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3