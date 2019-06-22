Медведев проиграл Симону и не смог выйти в финал турнира в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира в Лондоне. В полуфинале четвертая ракетка турнира уступил Жилю Симону из Франции.
В финале Симон встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Фелисиано Лопесом.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Жиль Симон (Франция) - Даниил Медведев (Россия, 4) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3
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