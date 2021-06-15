Медведев проиграл Штруффу на старте турнира ATP в Халле

Российский теннисист Даниил Медведев не прошел во второй круг турнира ATP в Халле (Германия).

В первом круге россиянин уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу со счетом 6:7 (6:8), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Медведев сделал семь эйсов и пять двойных ошибок при двух реализованных брейкпоинтах. У Штруффа девять подач навылет, четыре двойных ошибки и три успешных брейкпоинта.

Халле (Германия)

Турнир ATP NOVENTI OPEN

Призовой фонд 1 318 605 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6 (8:6), 6:3