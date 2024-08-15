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Сегодня, 06:22

Медведев проиграл Легечке во втором круге турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл чеху Иржи Легечке в матче второго круга турнира в Цинциннати — 6:7 (2:7), 4:6.

Матч продолжался 1 час 40 минут. 28-летний россиянин допустил 7 двойных ошибок, сделал 7 подач навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5. На счету его соперника — 4 двойные ошибки, 4 подачи навылет и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).

Следующим соперником Легечки будет американец Фрэнсис Тиафо.

Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Иржи Легечка (Чехия) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 7:6 (7:2), 6:4

Джордан Томпсон (Австралия) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:2, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США) — Лоренцо Музетти (Италия, 14) — 6:3, 6:2

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:2

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Себастьян Корда (США, 16) — 7:5, 6:1

Теннис
Даниил Медведев
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