Медведев проиграл Джоковичу. Россия уступила Сербии в полуфинале на ATP Cup
08:18
Россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу на ATP Cup. Джокович взял верх в трех сетах — 6:1, 5:7, 6:4.
Сербия выиграла вторую одиночную встречу в противостоянии с Россией в рамках 1/2 финала турнира. Ранее Карен Хачанов в двух сетах проиграл Душану Лайовичу.
Австралия
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал (Сидней)
Сербия — Россия
Новак Джокович — Даниил Медведев — 6:1, 5:7, 6:4
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