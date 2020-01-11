Медведев проиграл Джоковичу. Россия уступила Сербии в полуфинале на ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу на ATP Cup. Джокович взял верх в трех сетах — 6:1, 5:7, 6:4.

Сербия выиграла вторую одиночную встречу в противостоянии с Россией в рамках 1/2 финала турнира. Ранее Карен Хачанов в двух сетах проиграл Душану Лайовичу.

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал (Сидней)

Сербия — Россия

Новак Джокович — Даниил Медведев — 6:1, 5:7, 6:4