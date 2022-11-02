Медведев проиграл Де Минауру в трех сетах и не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий круг турнира ATP в Париже (Франция).
Во втором круге россиянин проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в трех сетах — 4:6, 6:2, 5:7.
В третьем круге Де Минаур встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Де Минаур (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 2:6, 7:5
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