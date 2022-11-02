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Сегодня, 17:43

Медведев проиграл Де Минауру в трех сетах и не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Париже

Иван Торопцев
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий круг турнира ATP в Париже (Франция).

Во втором круге россиянин проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в трех сетах — 4:6, 6:2, 5:7.

В третьем круге Де Минаур встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 2:6, 7:5

Теннис
Даниил Медведев
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