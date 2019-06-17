Медведев пробился во второй круг турнира в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Лондоне. В матче первого раунда он обыграл испанца Фернандо Вердаско – 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Джей Кларк (Великобритания) - Люка Пуй (Франция).
Турнир ATP Fever-Tree ChampionshipsЛондон (Великобритания)
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 4) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:2, 6:4
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