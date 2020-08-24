Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Нью-Йорке

Россиянин Даниил Медведев продолжает борьбу на турнире серии Masters в Нью-Йорке. В матче второго круга третья ракетка турнира одолел американца Маркоса Гирона, пробившегося из квалификации.

Соперник Медведева определится в матче американца Тэйлора Фритца и словенца Альяжа Бедене, которые играют в эти минуты.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Маркос Гирон (США, Q) — 6:4, 6:4