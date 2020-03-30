Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев призвал всех оставаться дома

02:50
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса. Сезон был прерван до 7 июня.

— Оставайтесь дома. — написал Медведев в своем Instagram. — Будьте в безопасности.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир