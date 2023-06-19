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Сегодня, 23:17

Медведев признался, что матч с Гироном был очень сложным для него

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном в матче первого круга на турнире в Галле (6:4, 6:3). Спортсмен признался, что игра была очень сложной.

«Это точно не лучший матч в моей жизни. Мне все еще немного не хватало ритма на траве. Но, независимо от этого, соперник играл очень хорошо. Очень счастлив победить.

«Иногда трава, она такая, что нужно лишь один раз в сете сделать брейк, хорошо подать — и матч за вами. Именно это мне и удалось сделать», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

Медведев первым в сезоне-2023 выиграл 40 матчей.

Даниил Медведев
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Медведев первым в сезоне-2023 выиграл 40 матчей
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