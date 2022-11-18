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Сегодня, 20:54

Медведев признался, что ему не хватило мотивации на матч с Джоковичем

Алина Савинова
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Российский теннисист Данил Медведев прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в своем заключительном матче на Итоговом турнире в Турине (3:6, 7:6 (5:7), 6:7 (2:7)).

«Перед матчем у меня не было особой мотивации, поэтому было нелегко. Во время матча я видел, что он выкладывается на сто процентов и подумал: «Ладно, давай поиграем, повеселимся». Вот что произошло. Это ужасно. Чему я действительно рад, так этому тому, что матч не засчитывался при выходе из группы. В следующий раз я постараюсь быть лучше», — приводит Ubitennis слова российского теннисиста.

Медведев потерпел поражение во всех трех матчах группового этапа и не смог пробиться в полуфинал турнира.

Источник: https://www.ubitennis.net/2022/11/daniil-medvedev-admits-lacking-in-motivation-contributed-to-djokovic-defeat/
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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