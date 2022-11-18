Медведев признался, что ему не хватило мотивации на матч с Джоковичем

Российский теннисист Данил Медведев прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в своем заключительном матче на Итоговом турнире в Турине (3:6, 7:6 (5:7), 6:7 (2:7)).

«Перед матчем у меня не было особой мотивации, поэтому было нелегко. Во время матча я видел, что он выкладывается на сто процентов и подумал: «Ладно, давай поиграем, повеселимся». Вот что произошло. Это ужасно. Чему я действительно рад, так этому тому, что матч не засчитывался при выходе из группы. В следующий раз я постараюсь быть лучше», — приводит Ubitennis слова российского теннисиста.

Медведев потерпел поражение во всех трех матчах группового этапа и не смог пробиться в полуфинал турнира.