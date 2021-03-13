Медведев признался, что будет смотреть матч, в котором определится его соперник по финалу

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о будущем сопернике по финалу турнира в Марселе.

«Вчера мои соперники провели сумасшедшие матчи в четвертьфинале, я смотрел их по телевизору, и они оба мне понравились. Сегодня будет действительно интересный полуфинал между теннисистами с двумя разными стилями игры. Будет интересно посмотреть, а потом буду готовиться к встрече с победителем», — рассказал ATP Медведев.

13 марта россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Марселе. Во втором сете австралиец Мэттью Эбден отказался от продолжения борьбы (6:4, 3:0 отказ).

Соперник Медведева определится во встрече Уго Умбер — Пьер-Юг Эрбер.