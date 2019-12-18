Медведев присоединится к Тиму и Надалю на турнире в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев подтвердил свое участие в турнире в Барселоне в 2020 году, сообщает El Mundo Deportivo. Он стал третьим теннисистом из топ-5 рейтинга ATP, согласившимся участвовать в Barcelona Open. Ранее участие подтвердили Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

— Он хорошо дополняет состав участников, — сказал директор турнира Давид Феррер. — Нам повезло, что Рафа регулярно приезжает. В следующем году он будет участвовать в статусе номера 1. Подтверждение Медведева делает турнир одним из самых престижных в мире.

В 2019 году Медведев дошел до финала турнира в Барселоне, где уступил Тиму в двух сетах — 4:6, 0:6.