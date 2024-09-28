Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:15

Медведев предстал рыцарем на бронированном медведе в промо турнира в Эр-Рияде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Кадр промо-видео турнира в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев предстал в образе рыцаря в доспехах на бронированном медведе в официальном проморолике выставочного турнира в Эр-Рияде.

Промо опубликовал в соцсетях представитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в социальных сетях. На видео теннисист скачет на медведе в окружении воды, после чего в полете исполняет удар ракеткой по золотому мячу.

Турнир в Саудовской Аравии состоится с 16 по 19 октября в Эр-Рияде. В нем также примут участие Янник Синнер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и другие.

Даниил Медведев
Читайте также
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Житель Курской области закрыл собой жену от дрона ВСУ и погиб
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости