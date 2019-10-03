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Медведев предложил Кирьосу сыграть в паре

18:12
Медведев и Кирьос.
Медведев и Кирьос.
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Российский теннисист Даниил Медведев предложил австралийцу Нику Кирьосу сыграть в паре. Об этом 23-летний спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Когда с Кирьосом в дублике будете играть?» — спросил у Медведева один из подписчиков. Россиянин отметил Кирьоса и предложил: «Может, сыграем в паре?». Реакции австралийца пока не последовало.

В этот сезоне Медведев выиграл три трофея, победив на открытом чемпионате Санкт-Петербурга, турнире в Софии и «Мастерс» в Цинциннати, а также дошел до финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю.

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