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Медведев пожелал спокойной пенсии судье, на которого накричал на Australian Open-2022

Алина Савинова
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Даниил Медведев на Australian Open-2022.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в своих соцсетях послание судье ATP Хауме Кампистолю, завершившему карьеру.

«Приятель, у нас много веселых воспоминаний с теннисного корта. Желаю спокойной жизни на пенсии», — написал Медведев, приложив к посту фото Кампистоля с полуфинала Australian Open-2022.

В 2022 году в полуфинале Открытого чемпионата Австралии российский теннисит накричал на Кампистоля и назвал его «тупым» за то, что тот никак не реагировал на подсказки со стороны отца его соперника грека Стефаноса Циципаса. Позже после проигранного сета Медведев сказал судье на вышке: «В следующий раз предупреди его. Если ты этого не сделаешь, ты — котенок».

Теннис
Даниил Медведев
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