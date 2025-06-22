Медведев пожелал Бублику совершить сенсацию на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к Александру Бублику после победы представителя Казахстана в финале турнира в Галле — 3:6, 6:7 (4:7).

«Саша, надеюсь, ты попадешь в часть сетки Карлоса на Уимблдоне. Может получиться сенсация где-то в 3-4 круге. Продолжай в том же духе. Надеюсь, на Уимблдоне ты окажешься в части Карлоса или Янника», — сказал Медведев в интервью на корте.

28-летний Бублик заовоевал свой пятый титул на турнирах ATP в карьере.

Уимблдон-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля.