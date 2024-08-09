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Сегодня, 20:08

Медведев пожаловался, что не мог выйти в туалет во время матча в Монреале

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с какой проблемой столкнулся во время матча второго круга турнира в Монреале с испанцем Алехандро Давидович Фокиной.

28-летний россиянин уступил в этой встрече со счетом 4:6, 6:1, 2:6. Матч длился 1 час 56 минут.

«Туалет был проблемой, потому что я не мог туда выйти. Я ждал конца второго сета, потому что забыл, что тут до него очень долго идти — больше двух минут. Мне пришлось выйти, так как я слишком долго ждал. Я думал, что смогу сделать это во время сета, ранее меня так отпускали. Иногда я трачу на это очень мало времени, стараюсь очень быстро идти, и судья говорит: «Все в порядке, не торопись». А в этот раз мне ответили, что сейчас нет такой возможности. В итоге я не до конца понимаю правила», — цитирует Медведева Express.

Спортсмен считает, что туалеты должны находиться ближе к центральному корту. По его словам, это упростило бы ситуацию.

«В итоге это стоило мне энергии в самом конце», — добавил теннисист.

В четверг, 8 августа, Медведев вместе с Романом Сафиуллиным во втором круге парного турнира в Монреале обыграли мексиканца Сантьяго Гонсалеса и француза Эдуара Роже-Васслена. Их следующими соперниками станут американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.

«Мастерс» в Монреале проходит с 6 по 12 августа. В одиночном разряде принимают участие 56 спортсменов.

Источник: Express
Теннис
Даниил Медведев
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