Медведев потерял одну позицию в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга.
Лучший из россиян Даниил Медведев сместился с 7-й на 8-ю строчку рейтинга. Андрей Рублев сохранил 10-е место.
Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, в тройку лучших также входят немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP на 10 февраля 2025 года:
1. Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков
2. Александр Зверев (Германия) — 8135
3. Карлос Алькарас (Испания) — 7510
4. Тэйлор Фритц (США) — 5100
5. Каспер Рууд (Норвегия) — 4480
6. Алекс Де Минаур (Австралия) — 4015
7. Новак Джокович (Сербия) — 3900
8. Даниил Медведев (Россия) — 3830
9. Томми Пол (США) — 3445
10. Андрей Рублев (Россия) — 3270
21. Карен Хачанов (Россия) — 2210...
70. Роман Сафиуллин (Россия) — 823...
103. Павел Котов (Россия) — 572