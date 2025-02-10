Медведев потерял одну позицию в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Лучший из россиян Даниил Медведев сместился с 7-й на 8-ю строчку рейтинга. Андрей Рублев сохранил 10-е место.

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, в тройку лучших также входят немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP на 10 февраля 2025 года:

1. Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков

2. Александр Зверев (Германия) — 8135

3. Карлос Алькарас (Испания) — 7510

4. Тэйлор Фритц (США) — 5100

5. Каспер Рууд (Норвегия) — 4480

6. Алекс Де Минаур (Австралия) — 4015

7. Новак Джокович (Сербия) — 3900

8. Даниил Медведев (Россия) — 3830

9. Томми Пол (США) — 3445

10. Андрей Рублев (Россия) — 3270

21. Карен Хачанов (Россия) — 2210...

70. Роман Сафиуллин (Россия) — 823...

103. Павел Котов (Россия) — 572