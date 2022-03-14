Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 23:25

Медведев потеряет первую строчку рейтинга ATP

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский теннисист Даниил Медведев уступил французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча продолжалась более 2 часа 7 минут и завершилась в пользу 28-й ракетки мира со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

Теперь Медведев 21 марта потеряет статус первой ракетки мира. Он вновь перейдет сербу Новаку Джоковичу.

Для сохранения первой позиции Медведеву было необходимо дойти в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала.

Отметим, что текущая неделя — первая для 26-летнего теннисиста на вершине мировой классификации.

Гаэль Монфис
Даниил Медведев
Новак Джокович
6
2

Читайте также

Слуцкий прав только в одном: не нужно назначать Мешкова на матчи «Рубина». Эксперт «СЭ» отвечает главному тренеру казанской команды
«Рубин» — «Ростов»: Бегич забил в свои ворота
Почетный президент РФС одним словом описал первую победу Карпина после возвращения в «Ростов»
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев проиграл Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости