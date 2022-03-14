Медведев потеряет первую строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев уступил французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча продолжалась более 2 часа 7 минут и завершилась в пользу 28-й ракетки мира со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

Теперь Медведев 21 марта потеряет статус первой ракетки мира. Он вновь перейдет сербу Новаку Джоковичу.

Для сохранения первой позиции Медведеву было необходимо дойти в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала.

Отметим, что текущая неделя — первая для 26-летнего теннисиста на вершине мировой классификации.