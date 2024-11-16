Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:45

Медведев потеряет одну позицию в рейтинге ATP 18 ноября

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев опустится на одну строчку ниже в рейтинге ATP с понедельника 18 ноября.

Спортсмен переместится с 4-го места на 5-е. Это связано с выходом в финал итогового турнира ATP его конкурента за место в рейтинге, американского теннисиста Тейлора Фритца.

В полуфинальном матче американец обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). В финале Фритц встретится с победителем второй пары 1/2 финала Янник Синнер — Каспер Рууд.

Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
«Бавария» продлила контракт с вратарем, у которой выявили рак
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Игнатова возмутилась поведением экс-солистки «#2Маши» на шоу Медведевой
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Популярное видео
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: ATP Finals 2024: материалы и результаты Итогового турнира года
Фритц победил Зверева и стал первым финалистом Итогового турнира
Итоговый турнир ATP Finals 2024: расписание и результаты матчей (группы и плей-офф)
Рублев уступил Рууду и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира
Андрей Рублев — Каспер Рууд. Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Рублев проиграл первый сет Рууду и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира
Каспер Рууд — Андрей Рублев: смотреть матч Итогового турнира ATP
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фритц победил Зверева и стал первым финалистом Итогового турнира

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости