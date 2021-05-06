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Медведев поругался с болельщиками во время матча против Гарина

18:33
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего раунда турнира АТР в Мадриде (Испания) вступил в перебранку с болельщиками на трибунах.

На видео, опубликованном в Twitter канала Eurosport, показано, что россиянин посоветовал одному из зрителей закрыть рот, а у другого спросил: «как проходит твоя жалкая жизнь?» За это судья вынес ему предупреждение.

Гарин обыграл Медведева в трех сетах (6:4, 6:7, 6:1). В 1/4 финала чилиец сыграет с победителем пары Маттео Берртини (Италия) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

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