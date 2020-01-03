Медведев попросил медицинский тайм-аут перед стартом парного матча на ATP Cup
17:36
Даниил Медведев попросил медицинский тайм-аут перед стартом парного матча Россия — Италия на ATP Cup в австралийском Перте.
После разминки Медведев показал на заднюю поверхность бедра и спину, вызвав физиотерапевта. Специалист долго время массировал теннисисту поясницу.
Ранее Карен Хачанов и Медведев выиграли свои одиночные матчи. Это обеспечило России победу над Италией, однако теннисисты не стали производить замену и решили выйти на парный матч.
После помощи физиотерапевта Медведев вышел на корт.
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