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Медведев попросил медицинский тайм-аут перед стартом парного матча на ATP Cup

17:36
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Даниил Медведев попросил медицинский тайм-аут перед стартом парного матча Россия — Италия на ATP Cup в австралийском Перте.

После разминки Медведев показал на заднюю поверхность бедра и спину, вызвав физиотерапевта. Специалист долго время массировал теннисисту поясницу.

Ранее Карен Хачанов и Медведев выиграли свои одиночные матчи. Это обеспечило России победу над Италией, однако теннисисты не стали производить замену и решили выйти на парный матч.

После помощи физиотерапевта Медведев вышел на корт.

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