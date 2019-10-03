Медведев пообещал приехать в Москву после турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пообещал приехать в Москву после поездки в Шанхай, сообщил спортсмен в своем Instagram. Ожидается, что 23-летний Медведев примет участие в «Кубке Кремля», который пройдет с 12 по 20 октября в столице в ледовом дворце «Крылатское».

В этот сезоне Медведев выиграл три трофея, победив на открытом чемпионате Санкт-Петербурга, турнире в Софии и «Мастерс» в Цинциннати, а также дошел до финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю.