Медведев помог Рублеву обыграть Лааксонена

Российский теннисист Андрей Рублев после победы над Генри Лааксоненом на турнире в Роттердаме рассказал, что перед матчем спрашивал совета у своего соотечественника Даниила Медведева.

«Я не знал, чего ожидать от Анри, но знал, насколько он силен, потому что у него было несколько отличных матчей и отличных побед над великими игроками. Даже в Австралии он проиграл Медведеву в первом туре, и после матча Даниил сказал мне, что против него очень сложно играть.

Я не знал, какого уровня ожидать, поэтому мне нужно было немного проанализировать. Доволен своим выступлением и доволен тем, как играл сегодня. Я просто стараюсь концентрироваться на матче за матчем. Этот турнир очень сложный, тут много отличных игроков", — цитирует Tennis World Рублева.