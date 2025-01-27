Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP, Рублев — десятый
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга после Australian Open-2025.
Россиянин Даниил Медведев опустился на две позиции и теперь занимает 7-е место в рейтинге. Он впервые с марта 2023 года покинул топ-5 рейтинга ATP. Андрей Рублев опустился с 9-го на 10-е место, а Карен Хачанов — с 19-го на 20-е.
Лидером остается итальянец Янник Синнер, ставший победителем Australian Open-2025. Второе место занимает немец Александр Зверев, третье — испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP на 27 января:
1. Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков;
2. Александр Зверев (Германия) — 8135;
3. Карлос Алькарас (Испания) — 7010;
4. Тэйлор Фритц (США) — 5050;
5. Каспер Рууд (Норвегия) — 4160;
6. Новак Джокович (Сербия) — 3900;
7. Даниил Медведев (Россия) — 3790;
8. Алекс Де Минаур (Австралия) — 3735;
9. Томми Пол (США) — 3495;
10. Андрей Рублев (Россия) — 3130;
20. Карен Хачанов (Россия) — 2310...
68. Роман Сафиуллин (Россия) — 823...
105. Павел Котов (Россия) — 572.