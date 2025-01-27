Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP, Рублев — десятый

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга после Australian Open-2025.

Россиянин Даниил Медведев опустился на две позиции и теперь занимает 7-е место в рейтинге. Он впервые с марта 2023 года покинул топ-5 рейтинга ATP. Андрей Рублев опустился с 9-го на 10-е место, а Карен Хачанов — с 19-го на 20-е.

Лидером остается итальянец Янник Синнер, ставший победителем Australian Open-2025. Второе место занимает немец Александр Зверев, третье — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP на 27 января:

1. Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков;

2. Александр Зверев (Германия) — 8135;

3. Карлос Алькарас (Испания) — 7010;

4. Тэйлор Фритц (США) — 5050;

5. Каспер Рууд (Норвегия) — 4160;

6. Новак Джокович (Сербия) — 3900;

7. Даниил Медведев (Россия) — 3790;

8. Алекс Де Минаур (Австралия) — 3735;

9. Томми Пол (США) — 3495;

10. Андрей Рублев (Россия) — 3130;

20. Карен Хачанов (Россия) — 2310...

68. Роман Сафиуллин (Россия) — 823...

105. Павел Котов (Россия) — 572.