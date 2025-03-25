Медведев покинет топ-10 рейтинга впервые с 2023 года

Российский теннисист Даниил Медведев потеряет место в топ-10 рейтинга ATP.

Это стало известно после победы австралийца Алекса Де Минаура над бразильцем Жоао Фонсекой в третьем круге «мастерса» в Майами. Медведев на этом турнире вылетел во втором круге, уступив 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару.

29-летний россиянин выпадет из топ-10 мирового рейтинга впервые с января 2023 года. Его лучшая позиция в карьере — первая строчка.

Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» — в 2021-м он выиграл Открытый чемпионат США. Всего на его счету 20 титулов АТР в одиночном разряде.