25 марта, 07:14

Медведев покинет топ-10 рейтинга впервые с 2023 года

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Даниил Медведев потеряет место в топ-10 рейтинга ATP.

Это стало известно после победы австралийца Алекса Де Минаура над бразильцем Жоао Фонсекой в третьем круге «мастерса» в Майами. Медведев на этом турнире вылетел во втором круге, уступив 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару.

Даниил Медведев.Катастрофа Медведева в Майами. Швырял ракетки, разбил экран и без шансов проиграл ноунейму

29-летний россиянин выпадет из топ-10 мирового рейтинга впервые с января 2023 года. Его лучшая позиция в карьере — первая строчка.

Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» — в 2021-м он выиграл Открытый чемпионат США. Всего на его счету 20 титулов АТР в одиночном разряде.

Теннис
Даниил Медведев
