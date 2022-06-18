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Сегодня, 17:50

Медведев подвел итоги матча в полуфинале турнира в Галле

Виктория Кравченко
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Первая ракетка мира Даниил Медведев оценил свою игру в полуфинале турнира в Галле против Оскара Отте (7:6, 6:3). Россиянин вышел в финал.

«Я заиграл лучше. В начале матча я играл недостаточно хорошо, делал слишком много ошибок Мне удалось исправиться ближе к концу сета, особенно на тай-брейке. Тогда я начал меньше ошибаться, заиграл агрессивнее, удары стали более хлесткими.

В прошлом году я плохо выступил в Галле, поэтому рад, что в этом смог прибавить. Я всегда говорил, что люблю играть на траве. Рад, что показал себе, что могу выйти в финал одного из лучших травяных турниров», — цитирует tennistv.com Медведева.

Второй финалист определится в матче между Хубертом Хуркамеч (Польша) и Ником Кирьосом (Австралия).

 

Теннис
Даниил Медведев
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