Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:29

Медведев подтерся теннисным мячом во время матча с Арнальди на турнире в Шанхае

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев подтерся теннисным мячом в матче против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге турнира в Шанхае.

Россиянин обыграл итальянца в трех сетах — 5:7, 6:4, 6:4. Во втором сете Медведев получил штрафное очко за неспортивное поведение после перепалки с судьей. Перед этим теннисист обтер теннисный мяч об заднюю сторону шорт.

Кроме того, после игры Медведев оставил на камере ироничное послание: «Чудесные мячи» и добавил грустный смайлик.

Медведев вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае и встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Александр Мюллер (Франция).

Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
В Азербайджане депутаты попросили МИД страны пересмотреть сотрудничество с США
Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
В СМИ рассказали о даче Чекалиной признательных показаний на первом допросе
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Синнер сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Популярное видео
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Неожиданное поражение «Салавата»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
«Они подходят только Синнеру и Алькарасу». Медведев вновь пожаловался на мячи, но все-таки прошел дальше
Медведев о победе над Арнальди: «Матч получился тяжелым и очень близким»
Медведев победил Арнальди и вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае
Источник: Синнер сделал предложение российской теннисистке Калинской
Рублев и Хачанов вышли во второй круг парного турнира в Шанхае
Медведев метит в финал, Хачанов — в победители Зверева. Прогнозы на «мастерс» в Шанхае
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости