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Сегодня, 16:26

Медведев подразнил Джоковича по ходу полуфинала в Аделаиде

Иван Шитик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Травма Новака Джоковича.
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Россиянин Даниил Медведев в полуфинале теннисного турнира в Аделаиде уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 4:6.

По ходу встречи Джокович получил повреждение и даже был вынужден обратиться за помощью к врачу.

Тем не менее он смог продолжить встречу. В первом сете Джокович потянул бедро и потом растягивался.

Травма Новака Джоковича.
Травма Новака Джоковича.

Когда серб повел 5:3 во втором сете, Медведев сделал так же и улыбался в сторону своей ложи. И по ходу гейма подпрыгивал так же, как Джокович после травмы.

Даниил Медведев
Новак Джокович
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