Медведев подразнил Джоковича по ходу полуфинала в Аделаиде

Россиянин Даниил Медведев в полуфинале теннисного турнира в Аделаиде уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 4:6.

По ходу встречи Джокович получил повреждение и даже был вынужден обратиться за помощью к врачу.

Тем не менее он смог продолжить встречу. В первом сете Джокович потянул бедро и потом растягивался.

Травма Новака Джоковича.

Когда серб повел 5:3 во втором сете, Медведев сделал так же и улыбался в сторону своей ложи. И по ходу гейма подпрыгивал так же, как Джокович после травмы.