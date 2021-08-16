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Медведев поднялся на третье место в чемпионской гонке АТР

08:14
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Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на третье место в чемпионской гонке ATP.

Вчера он стал победителем турнира в Торонто, в финале обыграв американца Райли Опелку, который поднялся на 17-е место. Лидером остается серб Новак Джокович.

Чемпионская гонка АТР

Положение на 16 августа

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 7170 очков

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4975

3 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4020

4 (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505

5 (4). Андрей Рублев (Россия) — 3340

6 (5). Александр Зверев (Германия) — 3195

7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2450

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2370

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 2030

11 (11). Аслан Карацев (Россия) — 1795

27 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1075

* Положение в предыдущем рейтинге.

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