Медведев поднялся на третье место в чемпионской гонке АТР
Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на третье место в чемпионской гонке ATP.
Вчера он стал победителем турнира в Торонто, в финале обыграв американца Райли Опелку, который поднялся на 17-е место. Лидером остается серб Новак Джокович.
Чемпионская гонка АТР
Положение на 16 августа
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 7170 очков
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4975
3 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4020
4 (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505
5 (4). Андрей Рублев (Россия) — 3340
6 (5). Александр Зверев (Германия) — 3195
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2450
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2370
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 2030
11 (11). Аслан Карацев (Россия) — 1795
27 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1075
* Положение в предыдущем рейтинге.
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