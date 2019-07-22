Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге АТР.
Лидером рейтинга является серб Новак Джокович.
Рейтинг АТР
Положение на 22 июля
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12 415 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4325
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4045
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040
8 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2890
9 (10). Даниил Медведев (Россия) – 2625
10 (9). Фабио Фоньини (Италия) – 2535...
26 (36). Душан Лайович (Сербия) – 1456...
38 (64). Николас Харри (Чили) – 1135...
78 (76). Андрей Рублев (Россия) – 716
* – положение в предыдущем рейтинге
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