Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге АТР.

Лидером рейтинга является серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР

Положение на 22 июля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12 415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4325

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4045

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040

8 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2890

9 (10). Даниил Медведев (Россия) – 2625

10 (9). Фабио Фоньини (Италия) – 2535...

26 (36). Душан Лайович (Сербия) – 1456...

38 (64). Николас Харри (Чили) – 1135...

78 (76). Андрей Рублев (Россия) – 716

* – положение в предыдущем рейтинге