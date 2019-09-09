Медведев поднялся на четвертую строчку в чемпионской гонке ATP
Россиянин Даниил Медведев, проигравший в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю, поднялся на четвертую строчку в чемпионской гонке ATP.
Даниил квалифицировался на Итоговый чемпионат в Лондоне, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Россиянин Андрей Рублев поднялся с 36-го на 31-е место в Чемпионской гонке
Чемпионская гонка ATP
Положение на 9 сентября
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7265
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5510
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4805
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3845
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3160
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2350
8 (8). Кеи Нишикори (Япония) — 2180
9 (17). Маттео Берреттини (Италия) — 2160
10 (10). Александр Зверев (Германия) — 2120...
19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1425...
31 (36). Андрей Рублёв (Россия) — 1136
* - положение в предыдущем рейтинге