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Сегодня, 07:45

Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлtнный рейтинг в одиночном разряде.

Сербский теннисист Новак Джокович вернулся на первое место, сместив 19-летнего испанца Карлоса Алькараса. Россиянин Даниил Медведев после победы на турнире в Майами поднялся с 5-го на 4-е место.

Рейтинг АТР на 3 апреля:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков;

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6780;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770;

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5150;

5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5005;

6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3470;

7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450;

8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3370;

9 (11). Янник Синнер (Италия) — 3345;

10 (10). Тейлор Фритц (США) — 3065;

11 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2855.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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