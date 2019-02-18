Медведев поднялся на 5 место в чемпионской гонке АТP

Опубликована новая версии чемпионской гонки АТP. Лидирует сербский теннисист Новак Джокович. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - грек Стефанос Циципас.

Россиянин Даниил Медведев поднялся на две позиции - теперь он на 5-й строчке.

Француз Гаэль Монфис поднялся с 49-го на 8-е место, американец Райлли Опелка, ставший победителем турнира в Нью-Йорке, - с 15-го на 9-е.

Карен Хачанов с 87-й позиции опустился на 106-ю. Евгений Донской, который ранее был 100-м, занимает 112 место.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 2090.



2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 1200.



3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 810.



4 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 790.



5 (7). Даниил Медведев (Россия) – 760.



6 (4). Люка Пуи (Франция) – 720.



7 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 655.



8 (49). Гаэль Монфис (Франция) – 635.



9 (15). Райлли Опелка (США) – 527.



10 (11). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – 475.

106 (87). Карен Хачанов (Россия) – 90



112 (100). Евгений Донской (Россия) – 85