Медведев поднялся на 15 строчку рейтинга ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP.
Единственное изменение в первой десятке - японец Кеи Нишикори обогнал швейцарца Роджера Федерера и поднялся на шестую позицию. Новак Джокович сохранил лидерство. Лучший из россиян Карен Хачанов также сохранил свое 11-е место.
Россиянин Даниил Медведев поднялся с 16-го на 15-е место, Евгений Донской упал на две позиции и располагается на 96-м месте. Андрей Рублев опустился на 115-е место.
Рейтинг ATP от 18 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10955 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8320;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 6475;
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 5060;
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4595;
6 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4190;
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) - 4100;
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3800;
9 (9). Джон Иснер (США) - 3225;
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) - 3140;
11 (11). Карен Хачанов (Россия) - 2880...
15 (16). Даниил Медведев (Россия) - 2230...
96 (94). Евгений Донской (Россия) - 594...
115 (99). Андрей Рублев (Россия) - 492.