Медведев поднялся на 15 строчку рейтинга ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP.

Единственное изменение в первой десятке - японец Кеи Нишикори обогнал швейцарца Роджера Федерера и поднялся на шестую позицию. Новак Джокович сохранил лидерство. Лучший из россиян Карен Хачанов также сохранил свое 11-е место.

Россиянин Даниил Медведев поднялся с 16-го на 15-е место, Евгений Донской упал на две позиции и располагается на 96-м месте. Андрей Рублев опустился на 115-е место.

Рейтинг ATP от 18 февраля:



1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10955 очков



2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8320;



3 (3). Александр Зверев (Германия) - 6475;



4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 5060;



5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4595;



6 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4190;



7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) - 4100;



8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3800;



9 (9). Джон Иснер (США) - 3225;



10 (10). Марин Чилич (Хорватия) - 3140;



11 (11). Карен Хачанов (Россия) - 2880...



15 (16). Даниил Медведев (Россия) - 2230...



96 (94). Евгений Донской (Россия) - 594...



115 (99). Андрей Рублев (Россия) - 492.