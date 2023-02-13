Медведев поднялся на 11-ю строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 11-ю позицию в рейтинге ATP, сообщается на сайте организации.

В рейтинге первой ракеткой России остается Андрей Рублев, который остался на пятом месте. На 13-й строчке расположился полуфиналист Australian Open-2023 Карен Хачанов.

Лидером остался сербский теннисист Новак Джокович, который является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Рейтинг АТР от 13 февраля 2023 года:

1. Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков;

2. Карлос Алькарас (Испания) — 6730;

3. Стефанос Циципас (Греция) — 5940;

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5515;

5. Андрей Рублев (Россия) — 4065;

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 3815;

7 (+1). Тейлор Фриц (США) — 3455;

8 (-1). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3260;

9. Хольгер Руне (Дания) — 3136;

10. Хуберт Хуркач (Польша) — 2950;

11(+1). Даниил Медведев (Россия) — 2750;

13. Карен Хачанов (Россия) — 2515.