Медведев поделился ожиданиями от матча с Кордой

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над белорусом Ильей Ивашко во втором круге турнира в Париже. Следующим соперником россиянина станет американец Себастьян Корда.

«В последний раз он победил меня на Кубке Дэвиса. Знаю его со времен фьючерсов и знал, что он отличный игрок на подъеме, и что будет нелегко, — приводит слова Медведева официальный сайт ATP. - В начале я играл хорошо, но в середине матча мог бы играть лучше.

Но главное — победа. Что касается матча с Кордой, то всегда интересно играть с кем-то в первый раз. Мы даже никогда не тренировались вместе. Он одержал отличную победу над Марином Чиличем, поэтому я очень рад сыграть с ним завтра".

Напомним, что Медведев является действующим победителем турнира в Париже.