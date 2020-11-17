Медведев поделился ожиданиями от матча с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча против серба Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.

— С нетерпением жду матча с Новаком. Думаю, в таких условиях у нас будет много длинных розыгрышей. Нам обоим придется много бегать. Мне нравится играть с ним. У нас всегда упорные матчи, — цитирует Медведева официальный сайт Итогового чемпионата.

Напомним, в первом матче Медведев нанес поражение немцу Александру Звереву (6:3, 6:4). Джокович победил аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:2).