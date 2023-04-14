Медведев: «Мы много раз тренировались с Руне. Он — потрясающий игрок»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над немцем Александром Зверевым в третьем круге турнира в Монте-Карло поделился ожиданиями от следующего матча с датчанином Хольгером Руне.

«Руне — потрясающий игрок. Мы много раз тренировались. Первый раз на Nitto ATP Finals, когда он был еще юниором. Потом много раз в Академии Муратоглу. Мы много практиковались на глине. Не думаю, что я когда-либо выигрывал у него сет, но сегодня я играл хорошо, так что надеюсь показать хороший теннис и завтра», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Ранее Медведев и Руне ни разу не играли друг против друга в официальных матчах.