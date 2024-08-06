Медведев поделился настроем на оставшуюся часть сезона
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что намерен до конца года набрать как можно больше очков и завоевать крупный титул.
«Чем выше ты финишируешь в рейтинге ATP по итогам года, тем больше это показывает, насколько отличным выдался твой сезон. Так что я вполне доволен сезоном, но определенно хочу большего», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.
Ранее спортсмен заявил, что недоволен отсутствием титулов в сезоне-2024.
В 2024 году 5-я ракетка мира дважды выходил в финал — на Australian Open (проиграл Янику Синнеру) и в Индиан-Уэлссе (проиграл Карлосу Алькарасу).
На этой неделе Медведев примет участие в «Мастерсе» в Монреале (Канада). Он выигрывал этот турнир в 2021 году.
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