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Сегодня, 17:52

Медведев поделился настроем на оставшуюся часть сезона

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что намерен до конца года набрать как можно больше очков и завоевать крупный титул.

«Чем выше ты финишируешь в рейтинге ATP по итогам года, тем больше это показывает, насколько отличным выдался твой сезон. Так что я вполне доволен сезоном, но определенно хочу большего», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Ранее спортсмен заявил, что недоволен отсутствием титулов в сезоне-2024.

В 2024 году 5-я ракетка мира дважды выходил в финал — на Australian Open (проиграл Янику Синнеру) и в Индиан-Уэлссе (проиграл Карлосу Алькарасу).

На этой неделе Медведев примет участие в «Мастерсе» в Монреале (Канада). Он выигрывал этот турнир в 2021 году.

Даниил Медведев
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